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Выручка «Барселоны» за минувший сезон составила рекордные 914 миллионов евро
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Выручка «Барселоны» за минувший сезон составила рекордные 914 миллионов евро 

SPORT24.ru 46 минут назад
«Барселона» на своем официальном сайте разместила финансовые показатели по итогам прошлого сезона. Клуб установил личный рекорд по выручке, которая достигла отметки в 914 миллионов евро. Операционная прибыль составила 32 миллиона. Чистая прибыль каталонцев после вычета всех налогов составила 13 миллионов евро. До уплаты налогов данная цифра составляла 177 миллионов евро.
Совет директоров «Барселоны» рассчитывает, что к 2021 году клуб суме достичь показателя в 1 миллиард евро по выручке.
«Барселона» в минувшем сезоне стала чемпионом Испании.
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