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Крымские отели пожаловались на booking.com
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Крымские отели пожаловались на booking.com 

Рамблер 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Владельцы отелей Крыма пожаловались на новые правила сервиса booking.com, поддержавшего санкции ЕС. Об этом сообщает РБК.
Booking.com оповестил отельеров Крыма об удалении всех выставленных им оценок и комментариев гостей. Представители сервиса подчеркнули, что пошли на такой шаг из-за необходимости соблюдать санкции Евросоюза. При этом у пользователей останется возможность забронировать отель, выбрав опцию «я путешествую по работе».
Владелица гостиницы «Вилла Онейро» Светлана Русь заявила РБК, что оценки и отзывы были важны, так как гостиницы «получали награды по рейтингу». По ее словам, один из отельеров пожаловался ей, что ему не приходят брони из России и Украины.
В Soldaya Grand Hotel And Resort подчеркнули, что без отзывов и оценок они не смогут понять, что нравится гостям, а что нужно изменить.
Менеджер отеля «Вилла Елена» Александр Загорский заявил, что booking.com приносит гостинице 20 процентов от общего числа бронирований. По его словам, сервис при этом «никоим образом не влияет на спрос на Крым».
Накануне, 16 июля, появилась информация, что booking.com убрал возможность бронирования отелей в Крыму. Позже представители сайта пояснили, что изменили условия бронирования на полуострове. Теперь заказать номер в крымских отелях смогут только клиенты, выбравшие бизнес-поездку.
Головной офис booking.com базируется в Амстердаме. Об ограничении по бронированию в Крыму сервис объявлял еще в декабре 2016 года.
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