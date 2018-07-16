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ЦБ отменил предписание владельцу банка «Авангард» Кириллу Миновалову
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ЦБ отменил предписание владельцу банка «Авангард» Кириллу Миновалову 

Ведомости 55 минут назад
Фото: Ведомости
Владелец банка «Авангард» Кирилл Миновалов выполнил требования, которые были в предписании ЦБ, сообщил регулятор, само предписание отменено.
В прошлую среду Центробанк ограничил Миновалову право голоса: с 11 июля он мог голосовать только 10% акций.
Миновалов основал «Авангард» в 1994 г. и сейчас владеет 99,27% его акций через компанию «Алькор холдинг групп», еще 0,72% акций он владеет напрямую, следует из материалов банка. Миновалову также принадлежит агрохолдинг «Авангард-агро», который является одним из крупнейших в мире производителей солода.
Миновалов приобрел с нарушениями десять или менее процентов акций банка, следовало из сообщения ЦБ, но что именно он сделал не так — неизвестно. За последние годы доля Миновалова (как прямая, так и косвенная) менялась лишь в десятых и сотых долях процента. В мае 2016 г. «Алькор холдинг групп», через которую он владеет банком и которая ранее принадлежала ряду юрлиц, перешла в прямое владение Миновалова.
Предписание ЦБ связано с техническими разночтениями, говорил на прошлой неделе представитель банка «Авангард» и утверждал, что закон не был нарушен. Тем не менее, он обещал, что банк исполнит требования ЦБ, и ждал отмены предписания в течение нескольких дней.
«Ведомости» отправили запрос в «Авангард».
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