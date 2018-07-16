«Газпром» увеличил добычу газа с начала года на 8,5% — до 270,1 млрд кубометров

«Газпром» увеличил добычу газа с 1 января по 15 июля 2018 года на 8,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 270,1 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.

«С 1 января по 15 июля 2018 года «Газпром» добыл 270,1 млрд кубометров газа. Это на 8,5% (на 21,2 млрд кубометров) больше, чем за аналогичный период 2017 года». — говорится в сообщении.

В том числе с 1 по 15 июля объем добычи газа составил 17,1 млрд кубометров, что на 6,7% (на 1,1 млрд кубометров) больше, чем за первую половину июля прошлого года.

Реализация газа «Газпрома» на внутреннем рынке из ГТС за шесть с половиной месяцев увеличилась на 5,3% (на 7 млрд кубометров).