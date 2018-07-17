Доходную часть бюджета Краснодара увеличили почти на 2,4 млрд рублей 

Депутаты Гордумы Краснодара на заседании 16 июля приняли решение об увеличении доходной части бюджета на сумму около 2,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации столицы Кубани.
Средства поступили из федерального бюджета и краевой казны. Около 1,25 млрд рублей из этой суммы предназначены на продолжение строительства детских садов и школ в рамках федеральной программы «Жилище». Речь идет о восьми объектах: трех детских садах, трех школах.
Еще 517 млн рублей направят на содержание автомобильных дорог общего пользования, 150 млн рублей — на текущий ремонт автомагистралей. Часть средств потратят на ремонт и оснащение образовательных учреждений, покупку школьных автобусов.
После внесения изменений общий объем доходов городского бюджета составит почти 30 млрд 160 млн рублей.