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Доходную часть бюджета Краснодара увеличили почти на 2,4 млрд рублей
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Доходную часть бюджета Краснодара увеличили почти на 2,4 млрд рублей 

Деловая газета. Юг 44 минуты назад
Фото: Деловая газета.Юг
Депутаты Гордумы Краснодара на заседании 16 июля приняли решение об увеличении доходной части бюджета на сумму около 2,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации столицы Кубани.
Средства поступили из федерального бюджета и краевой казны. Около 1,25 млрд рублей из этой суммы предназначены на продолжение строительства детских садов и школ в рамках федеральной программы «Жилище». Речь идет о восьми объектах: трех детских садах, трех школах.
Еще 517 млн рублей направят на содержание автомобильных дорог общего пользования, 150 млн рублей — на текущий ремонт автомагистралей. Часть средств потратят на ремонт и оснащение образовательных учреждений, покупку школьных автобусов.
После внесения изменений общий объем доходов городского бюджета составит почти 30 млрд 160 млн рублей.
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