Украина проиграла апелляцию в английском суде по иску «Татнефти»

Королевский суд Лондона отклонил апелляцию Украины по вопросу признания в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску «Татнефти» . Об этом сообщает информационный ресурс о работе украинского рынка нефти и нефтепродуктов enkorr.

Как напоминает издание, данным решением арбитраж ещё в 2014 году обязал Украину выплатить российской компании $112 млн компенсации. В мае 2017 года суд в Англии привёл это решение в исполнение, однако Украина подала апелляцию.

США. Отмечается, что аналогичные судебные процессы проходят в России

В декабре 2017 года Украина подала в Верховный суд России жалобу по делу о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти».