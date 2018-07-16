Луценко отказался преследовать главу «Нафтогаза» за многомиллионные премии

Юрий Луценко. Об этом в комментарии агентству «Украинские новости» сообщил генеральный прокурор Украины

«К нему у нас вопросов нет», — отметил Луценко.

Он добавил, что Коболев получил премию согласно решению наблюдательного совета «Нефтегаза» о премировании.

Также Луценко сообщил, что правоохранители изучают документы о премировании и обстоятельства того, имел ли право набсовет назначать премии сверх финансового плана.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» по иску к «Газпрому» . «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. Также согласно решению суда «Газпром» должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

Через некоторое время стало известно, что Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз» решил выплатить премии на сумму $46,3 млн сотрудникам, которые приложили усилия для победы в Стокгольмском арбитражном суде в споре с «Газпромом» касательно транзитного контракта.

Премьер-министр Владимир Гройсман высказался по этому поводу, заявив, что это перебор.

Позже Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз».

Тем временем российская компания «Газпром» в шведском суде добилась остановки исполнения решения арбитража по взысканию $2,6 млрд Фактически «Нафтогаз» не получил ни цента из тех средств, которые якобы отсудил у «Газпрома», однако премии уже выплачены и потрачены.