Рынок акций РФ и рубль снизятся на текущей неделе

МОСКВА , 16 июл — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе снижения рынка акций РФ и рубля против доллара и евро в рамках коррекции после отыгранного фактора встречи Трампа Путина , свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости

Центральное событие текущей недели — встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля в Хельсинки — прошла без сенсаций, что отразилось в нейтральной динамике российского рынка акций и курса рубля. Это событие сохранит нейтральный фон для котировок российских активов, полагают эксперты. При этом остальные факторы в основном будут негативными.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На переговорах в Хельсинки, по-видимому, не было достигнуто сколько-нибудь заметных предметных договоренностей, по сути, это был просто взаимный визит вежливости и предварительной рекогносцировки, отметил Владимир Рожанковский из компании «Международный финансовый центр».

"В ожидании этого события ожидалось снижение котировок отечественных акций из-за фиксации прибылей по факту свершения события. В ценах акций уже были учтены ожидания нормализации американо-российских отношений и уменьшения геополитических рисков", — рассуждает Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

"Тем не менее, инвесторы положительно воспринимают начало диалога между странами на высшем уровне в целом. Говорить об отмене антироссийских санкций пока рано, но новые позитивные сигналы вкупе с устойчиво благоприятным внешним фоном могли бы поспособствовать сокращению дисконта российских акций и в дальнейшем", — продолжила она.

Впрочем, во вторник состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла с докладом о монетарной политике в конгрессе США, напоминает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA. На взгляд аналитика, глава ФРС вновь может указать на необходимость дальнейшего повышения ставок, что негативно для рынков.

"Сохранение планов ФРС на дальнейшее ускорение темпов повышения ставок в США и падение цен на нефть могут оказать давление на котировки акций российских сырьевых компаний", — говорит он. Помимо этого, давление оказывают дивидендные отсечки, отмечает аналитик.

В среду, 18 июля, будет опубликован индекс потребительских цен в Еврозоне, в пятницу, 20 июля, пройдет заседание ОПЕК , также будет опубликовано число буровых установок от Baker Hughes, напоминает Константин Кочергин из банка «Восточный».

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Предположительно, лучше рынка будут торговаться бумаги банков, хуже — акции потребительского и металлургического секторов, оценивает, со своей стороны, Соснова.