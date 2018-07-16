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16 июля. Главное за минуту: Путин и Трамп укрепили рубль, на достройку объектов Urban Group требуется 71 млрд рублей
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16 июля. Главное за минуту: Путин и Трамп укрепили рубль, на достройку объектов Urban Group требуется 71 млрд рублей 

Банки.ру 40 минут назад
• Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первую встречу с глазу на глаз не на полях саммитов — в Готическом зале Президентского дворца в Хельсинки. Затем переговоры продолжились в расширенном составе. В ожидании встречи рубль укреплялся, даже несмотря на падение почти на 2,5% мировых цен на нефть.
• На завершение жилых объектов разорившегося крупного застройщика Urban Group потребуется почти 71 млрд рублей. Пока до конца года на эти цели будет выделено лишь 6 млрд рублей: их на паритетной основе дадут бюджеты РФ и Подмосковья. Согласно итогам предварительного аудита Urban Group, на продаже нераспроданного жилья можно выручить лишь 11,9 млрд рублей. Обманутых клиентов придется спасть из бюджета РФ и Подмосковья. И все равно люди рискуют остаться без обещанного жилья на долгие годы.
• Правительство планирует выделять на программу повышения квалификации россиян предпенсионного возраста 5 млрд рублей в год. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Как вы поняли из предыдущей новости, это в 14 раз меньше, чем требуется на достройку жилых объектов Urban Group.
• VIP-клиенты Промсвязьбанка добились ареста активов братьев Ананьевых в Британии. Высокий суд в Лондоне 13 июля постановил заморозить британские активы бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на 11 млн евро и 15,6 млн долларов в качестве обеспечительной меры по иску VIP-клиентов Промсвязьбанка, которые инвестировали в 2017 году в кредитные ноты (CLN). Среди замороженных активов — доля Promsvyaz Capital B. V. в банке «Возрождение», переговоры о покупке которого ведет ВТБ. Это может создать дополнительные проблемы для продажи «Возрождения». Эпопея с продажей банка по соответствующему предписанию ЦБ длится уже полгода.
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