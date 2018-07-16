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АСВ сообщило о передаче МКБ обязательств банка «Советский» по вкладам физлиц
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АСВ сообщило о передаче МКБ обязательств банка «Советский» по вкладам физлиц 

Rambler News Service 40 минут назад
Обязательства банка «Советский» по договорам банковского вклада и банковского счета перед физическими лицами переданы Московскому кредитному банку (МКБ). Об этом сообщает Агентство по страхования вкладов (АСВ).
«Обязательства АО Банк ''Советский'' по договорам банковского вклада и банковского счета перед физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей), переданы в ПАО ''Московский кредитный банк''», — говорится в сообщении.
АСВ отмечает, что с 17 июля 2019 года вкладчики банка «Советский» автоматически становятся вкладчиками МКБ. Сообщается, что все обязательства по заключенным с банком «Советский» договорам остаются без изменений (в том числе сроки и процентные ставки), в связи с чем у вкладчиков нет необходимости что-либо менять в их взаимоотношениях с МКБ.
ЦБ отозвал лицензию у банка «Советский» 3 июля. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация по состоянию на 1 июня 2018 года занимала 111-е место в банковской системе России.
Банк «Советский» находится на санации с 2015 года — его санатором был Татфондбанк, который лишился лицензии в марте 2017 года. В феврале 2017 года в банк «Советский» была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). С 22 февраля ЦБ передал «Советский» на санацию по новому механизму — через Фонд консолидации банковского сектора.
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