АСВ сообщило о передаче МКБ обязательств банка «Советский» по вкладам физлиц

«Обязательства АО Банк ''Советский'' по договорам банковского вклада и банковского счета перед физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей), переданы в ПАО ''Московский кредитный банк''», — говорится в сообщении.

АСВ отмечает, что с 17 июля 2019 года вкладчики банка «Советский» автоматически становятся вкладчиками МКБ. Сообщается, что все обязательства по заключенным с банком «Советский» договорам остаются без изменений (в том числе сроки и процентные ставки), в связи с чем у вкладчиков нет необходимости что-либо менять в их взаимоотношениях с МКБ.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Советский» 3 июля. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация по состоянию на 1 июня 2018 года занимала 111-е место в банковской системе России