Биржи США колеблются, рост финансового сектора балансируется снижением нефтегазового

МОСКВА , 16 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в понедельник не демонстрируют единой динамики — в то время как акции финансового сектора вышли в плюс на отчетности BofA , нефтегазовый сектор снижался из-за падения нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.37 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,05%, до 25032,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,01%, до 7827,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,06%, до 2799,54 пункта.

Ранее в понедельник о своих финансовых результатах за первое полугодие сообщил американский банковский гигант Bank of America Corp. (BofA), чистая прибыль которого выросла на 31,2%, составив 13,7 миллиарда долларов. Акции BofA растут в цене на 2%. В целом финансовый сектор увеличивается на 1%.