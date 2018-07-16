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Биржи США колеблются, рост финансового сектора балансируется снижением нефтегазового
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Биржи США колеблются, рост финансового сектора балансируется снижением нефтегазового 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в понедельник не демонстрируют единой динамики — в то время как акции финансового сектора вышли в плюс на отчетности BofA, нефтегазовый сектор снижался из-за падения нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.37 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,05%, до 25032,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,01%, до 7827,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,06%, до 2799,54 пункта.
Ранее в понедельник о своих финансовых результатах за первое полугодие сообщил американский банковский гигант Bank of America Corp. (BofA), чистая прибыль которого выросла на 31,2%, составив 13,7 миллиарда долларов. Акции BofA растут в цене на 2%. В целом финансовый сектор увеличивается на 1%.
При этом акции нефтегазовых компаний Chevron и Exxon теряют в стоимости 1% на фоне падения нефтяные цен на 3,5%.
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