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Гольдарб: «Партия войны» дорого обходится Украине
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Гольдарб: «Партия войны» дорого обходится Украине 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Цена первого полугодия 2018 нахождения у власти «партии войны» для Украины:
1) увеличение госдолга почти на $1 млрд; 2) рост индекса цен производителей (реальная инфляция, по сути) + 8%; 3) падение кумулятивного индекса промышленного производства с начала года на — 12%; 4) дефицит торгового баланса —$3,4 млрд; 5) уменьшение золотовалютных резервов НБУ —$ 0,65 млрд; 6) рост цен на социальные товары и услуги в среднем + 20,5%; 7) рост прожиточного минимума на 4,5%, минимальной пенсии на 1,9%.
Но самое страшное — 150 убитых среди мирного населения и 114 военных.
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