ЦБ: Активы российских ПИФов в I квартале выросли на 1,4%

МОСКВА , 16 июл — ПРАЙМ. Активы российских паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в первом квартале выросли на 1,4% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и составили 3,355 триллиона рублей, следует из материалов ЦБ РФ

При этом общее количество закрытых ПИФов снизилось на 1,2% и составило 1117, открытых (ОПИФов) — на 0,6%, до 325, интервальных — выросло на 10,3%, составив 43.

Совокупная СЧА всех видов ПИФов увеличилась на 2,7% и превысила 3 триллиона рублей. Совокупное количество владельцев паев ПИФов выросло на 2,6%. Отношение этих средств на конец марта к ВВП за последние 12 месяцев составило 3,62%, что практически не отличается от значения четвертого квартала 2017 года.

При этом открытые ПИФы, по наблюдениям регулятора, привлекли в первом квартале 36,2 миллиарда рублей, что на 217% превышает аналогичный показатель за тот же период 2017 года и на 62,4% — за четвертый квартал 2017 года. По мнению ЦБ, такая динамика обусловлена в том числе приходом на рынок новых инвесторов: за январь–март 2018 года количество владельцев паев таких фондов увеличилось на 9,6%.

"Росту интереса населения к приобретению паев ОПИФов (главным образом фондов, инвестирующих в облигации) способствует их высокая доходность на фоне снижения ставок. Средневзвешенная доходность ОПИФов в первом квартале 2018 года достигла 12,9% годовых (увеличение на 5,5 процентного пункта за квартал). Показатели топ-3 фондов по стоимости чистых активов (СЧА) находились в диапазоне от 10,9 до 17% годовых", — отметил Банк России.