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«Сбербанк Управление активами»: онлайн-инвесторы более склонны к риску
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«Сбербанк Управление активами»: онлайн-инвесторы более склонны к риску 

Банки.ру 29 минут назад
За первые шесть месяцев текущего года через онлайн-каналы (сайт и мобильное приложение) инвесторы вложили в открытые паевые инвестиционные фонды и индивидуальные инвестиционные счета в компании «Сбербанк Управление активами» более 1 млрд рублей. Это больше, чем за весь предыдущий год (920 млн), указано в релизе организации.
Там отмечают, что предпочтения клиентов при вложении денег онлайн и офлайн значительно различаются. Так, из 1 млрд рублей, инвестированных онлайн, соотношение вложений в фонды акций и облигаций составило практически 50 на 50. В 2017 году соотношение было 40 на 60 с перевесом в сторону облигаций. При этом средний чек в онлайне у тех, кто вкладывается в фонды акций, ниже, чем у тех, кто покупает паи фондов облигаций, — 24,3 тыс. против 45,7 тыс. рублей.
Продуктовый виджет
В то же время при инвестировании офлайн инвесторы в большей степени склонны выбирать консервативные продукты — паевые фонды, инвестирующие в облигации. За шесть месяцев 2018 года в открытые ПИФы компании «Сбербанк Управление активами» клиенты вложили 19 млрд рублей, и 90% средств из этого объема было вложено в паевые фонды облигаций. Что касается среднего чека, то здесь тенденция в пользу ОПИФов облигаций сохраняется: 1,4 млн — для фондов облигаций, 0,4 млн — для фондов акций.
«Более активно онлайн-сервисами пользуется молодая аудитория. Эту тенденцию мы наблюдаем и в наших онлайн-каналах, где аудитория моложе и более склонна к риску: 39 лет — средний возраст онлайн-инвестора, 55 лет — средний возраст тех, кто инвестирует офлайн. Это говорит о том, что цифровые технологии позволяют развивать внутреннего инвестора, вовлекая новые группы населения на фондовый рынок», — комментирует управляющий директор компании «Сбербанк Управление активами» Василий Илларионов.
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