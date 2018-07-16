Выплаты вкладчикам Газбанка начнутся 23 июля

"ПАО «Сбербанк» стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО АКБ «Газбанк» ( город Самара ). Прием агентством заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации АО АКБ «Газбанк» начнутся через ПАО «Сбербанк» с 23 июля", — говорится в сообщении.

Банк России отозвал лицензию на банковские операции у банка с 11 июля в связи с неисполнением им требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. По величине активов, согласно данным ЦБ, Газбанк на 1 июля занимал 134-е место в банковской системе РФ.

По данным регулятора, в результате систематического проведения Газбанком операций, направленных на сокрытие реального финансового положения и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов.