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Выплаты вкладчикам Газбанка начнутся 23 июля
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Выплаты вкладчикам Газбанка начнутся 23 июля 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии самарского Газбанка начнутся 23 июля, их осуществит Сбербанк, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"ПАО «Сбербанк» стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО АКБ «Газбанк» (город Самара). Прием агентством заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации АО АКБ «Газбанк» начнутся через ПАО «Сбербанк» с 23 июля", — говорится в сообщении.
Банк России отозвал лицензию на банковские операции у банка с 11 июля в связи с неисполнением им требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. По величине активов, согласно данным ЦБ, Газбанк на 1 июля занимал 134-е место в банковской системе РФ.
По данным регулятора, в результате систематического проведения Газбанком операций, направленных на сокрытие реального финансового положения и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов.
В среду начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подсчитал для РИА Новости, что агентство может выплатить вкладчикам около 17 миллиардов рублей.
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