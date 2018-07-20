ЦБ зафиксировал снижение количества жалоб клиентов на банки

"Также на 6% по сравнению с маем снизилось число жалоб на некредитные финансовые организации — их поступило 7,8 тыс. Таким образом, продолжилось начатое в мае некоторое снижение количества жалоб и обращений к регулятору", — отмечается в сообщении.

Всего за полгода Банк России получил более 140 тыс. обращений, из них более 130 тыс. составили жалобы потребителей финансовых услуг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жалоб в первом полугодии 2018 года выросло на 13%, уточнили в регуляторе.

"Традиционно жалобы на кредитные организации составили более половины (69 тыс.) от всего потока поступивших в Банк России жалоб. Среди них самая большая доля (39%) приходится на жалобы, связанные с потребительским кредитованием", — добавили в ЦБ.

Более 48 тыс. жалоб (35% от всего объема писем) регулятор получил на некредитные финансовые организации. Большинство из обращений связаны со страхованием, в частности, ОСАГО. Еще более 6 тыс. жалоб поступило в отношении микрофинансовых организаций, что составляет 4,8% от общего объема всех поступивших за полугодие жалоб.