ЦБ выступил против возможности регистрировать банки в российских офшорах

Банки и другие поднадзорные Центробанку организации не должны получить возможность становиться резидентами создаваемых на островах Русский на Дальнем Востоке и Октябрьский в Калининградской области специальных административных районов (САР). Такие ограничения ЦБ просит прописать в законопроекте о российских офшорах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо регулятора в Минэкономразвития

В текущей редакции законопроект о создании САР не предусматривает специфических требований в отношении их потенциальных резидентов. С учетом особого правового режима и целей создания САР регулятор считает недопустимым регистрацию на специальных территориях банков и некредитных финансовых организаций, операторов платежных систем, а также операторов услуг платежной инфраструктуры.

Предполагается, что резиденты САР получат статус международной компании, который позволит применять к ним более гибкий корпоративно-правовой режим. ЦБ предлагает обозначить в законопроекте, что зарегистрировавшаяся в САР компания будет терять статус международной, если к ней присоединится юрлицо не из САР. Кроме того, статус международной компании не должен переходить к юрлицам, созданным при реорганизации действующей международной компании, настаивает ЦБ.