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Россияне стали реже жаловаться на банки
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ЦБ: россияне стали реже жаловаться на банки 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Банк России получил в июне на 2% меньше жалоб на кредитные организации, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Уточняется, что за указанный месяц было подано 10,5 тыс. жалоб в отношении банков.
Как стало известно, в целом за первое полугодие 2018 года в Банк России поступило более 140 тыс. обращений, из них более 130 тыс. составили жалобы потребителей финансовых услуг.
"Традиционно жалобы на кредитные организации составили более половины (69 тыс.) от всего потока поступивших в Банк России жалоб. Среди них самая большая доля (39%) приходится на жалобы, связанные с потребительским кредитованием", — пояснили в ЦБ.
Ранее сообщалось, что прибыль российских банков снизилась более чем на 17%.
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