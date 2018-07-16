Ещё
Фондовый рынок США открылся разнонаправленно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фондовый рынок США открылся разнонаправленно 

Газета.Ru 58 минут назад
Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones повысился на 0,08% и составил 25 038,22 пункта.
Индекс S&P 500 упал на 0,21%, до 2 795,52 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,01% и составил 7 826,95 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 32,96 коп., до 72,79 руб., курс доллара уменьшился на 3,78 коп., до 62,25 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 12,76 коп., составив 66,99 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Газета.Ru: последние новости
Johnson & Johnson обязали выплатить $4,7 млрд пострадавшим женщинам "Роснефть" в 2017 году увеличила инвестиции в инновации до 49,2 млрд руб. "Нафтогаз" раскрыл подробности предстоящей встречи с Россией и ЕС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым319
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом92
В России оценили неожиданное решение Франции53
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина233
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»11
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение