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Власти Якутии не станут продавать пакет акций «Алросы»
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Власти Якутии не намерены продавать пакет акций «Алросы» 

ТАСС 1 час назад
Фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
Якутия не будет продавать долю в алмазодобывающей компании "Алроса", сообщил в интервью ТАСС врио главы республики Айсен Николаев.
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет "Алросы" одобрил увеличение доли в компании "Алроса — Нюрба" путем покупки 10% акций республики за 12 млрд рублей. Средства от их продажи республика планирует направить на поддержку и развитие местных производителей, развитие конкурентоспособности стратегических предприятий, реализацию социально-значимых проектов.
"У Якутии 33% акций этой корпорации ["Алросы"]. Мы их продавать не будем, таких намерений у нас нет", — сказал Николаев.
Врио главы региона надеется на сохранение положительной для алмазного гиганта ситуации на рынке в следующем году. "Сумма помощи [региону] от "Алроса" зависит от продаж компании.
Если 2019 год будет хоть немного напоминать текущий, то это будет замечательно, и мы надеемся, что компания выполнит обязательства", — отметил врио главы регина.
Кроме того, Николаев прогнозирует восстановление добычи на руднике "Мир" в пятилетний период. "Проект восстановления рудника "Мир" появится у нас в течение двух лет — до конца 2019 года. Надеемся, что за пять лет все работы по восстановлению будут выполнены", — сказал врио главы региона.
"Алроса" — крупнейший в мире по объемам добычи производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании — Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) — 25%, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.
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