Власти Якутии не станут продавать пакет акций «Алросы»

Власти Якутии не намерены продавать пакет акций «Алросы»

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет "Алросы" одобрил увеличение доли в компании "Алроса — Нюрба" путем покупки 10% акций республики за 12 млрд рублей. Средства от их продажи республика планирует направить на поддержку и развитие местных производителей, развитие конкурентоспособности стратегических предприятий, реализацию социально-значимых проектов.

"У Якутии 33% акций этой корпорации ["Алросы"]. Мы их продавать не будем, таких намерений у нас нет", — сказал Николаев.

Врио главы региона надеется на сохранение положительной для алмазного гиганта ситуации на рынке в следующем году. "Сумма помощи [региону] от "Алроса" зависит от продаж компании.

Если 2019 год будет хоть немного напоминать текущий, то это будет замечательно, и мы надеемся, что компания выполнит обязательства", — отметил врио главы регина.

Кроме того, Николаев прогнозирует восстановление добычи на руднике "Мир" в пятилетний период. "Проект восстановления рудника "Мир" появится у нас в течение двух лет — до конца 2019 года. Надеемся, что за пять лет все работы по восстановлению будут выполнены", — сказал врио главы региона.