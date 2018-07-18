Минфин занимает на уровне I квартала. Как долго продлится интерес к России?

Москва , 18 июля — «Вести. Экономика» Минфин вторую неделю подряд смог разместить облигации федерального займа на 40 млрд руб., однако в дальнейшем могут возникнуть трудности.

На первом аукционе Министерство финансов успешно разместило ОФЗ выпуска выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 г. на сумму 20 млрд руб. Спрос почти в три раза превысил предложение и составил 52,885 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 7,39% годовых.

На предыдущем аукционе 4 июля объем предложения и размещения этого выпуска составил 15 миллиардов рублей, спрос был 53 млрд руб., средневзвешенная доходность — 7,42% годовых.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с погашением 23 мая 2029 г. Бумаги удалось продать также в полном объем, однако спрос был ниже и составил 37,431 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 7,81% годовых.

Выпуск 25083 — короткие бумаги, и обычно спрос на них всегда есть, причем как со стороны внутренних инвесторов, так и со стороны иностранцев.

Более длинные бумаги покупают менее охотно, поскольку инвестиции в них несут в себе больше рисков. Один и таких рисков — слабость рубля.

Итоги встречи Путина и Трампа оказались крайне негативными для российской валюты. Продажи начались практически сразу. Причина в том, что по возвращению в Америку на Трампа обрушилась буквально лавина критики, что, впрочем, было ожидаемо.

Его обвиняли в желании подружиться с враждебной Россией , с непризнанием данных разведки и так далее. В подобной ситуации Трампу проще всего вести санкции в отношении нашей страны, чтобы отвести от себя удар. Подобный вариант, видимо, рассматривали и участники рынка.

Ну а более актуальной угроза санкций стала после того, как республиканцы в конгрессе решили дать ход законопроекту, который позволит на законодательном уровне вводить новые антироссийские санкции за вмешательство в выборы, об этом сообщают западные СМИ.

В итоге доллар на Московской бирже , который еще 10 июля стоил 61,5 руб., подорожал до 63. Все это может негативно сказаться на динамике ОФЗ и возможности Минфина привлекать новые займы.

Дополнительный негатив для рубля пришел с рынка нефти, где баррель североморской смеси подешевел уже до $71,5. Кроме того, волна распродаж прокатилась и по фондовому рынку РФ.