Минфин попробует занять 40 млрд руб., несмотря на ухудшение конъюнктуры

Москва , 17 июля — «Вести. Экономика» Минфин РФ не планирует на текущей неделе сокращать объем предложения на рынке займов. Как и неделей ранее, инвесторам предложат ОФЗ на 40 млрд руб.

Министерство финансов России в среду вторую неделю подряд предложит инвесторам облигации федерального займа на сумму 40 млрд руб.

На первом аукционе будут предложены бумаги серии с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 25083 со сроком погашения 15 декабря 2021 г. в объеме 20 млрд руб. а также выпуск серии 26224 с постоянным купонным доходом со сроком погашения 23 мая 2029 г. также в объеме 20 млрд руб., говорится сообщении ведомства.

Неделей ранее Минфин впервые за три месяца успешно разместил столь крупный объем ОФЗ. Успешному размещению способствоал спрос на рублевые активы, который был, возможно, спровоцирован ожиданиями встречи президентов России и США

На прошлой неделе Министерство финансов России представило грандиозный план заимствований на следующий год, однако сможет ли Минфин справиться с поставленной перед собой задачей и какую цену придется заплатить?

Средний объем квартального предложения облигаций федерального займа может составить в следующем году 551 млрд руб., а в 2020 г. — 603 млрд руб., следует из расчетов Bloomberg

Это действительно амбициозные цифры, так как они на 41% и 54% выше, чем в текущем году.

Сергей Сторчак. Накануне стало известно, что Минфин России планирует сокращать объем внутренних заимствований, предназначенных для финансирования Фонда развития инфраструктуры, и заместить их на займы, привлекаемые от международных банков развития, об этом журналистам рассказал заместитель министра финансов РФ

"Если будет возможность привлекать ресурсы банков развития для строительства дорог и мостов, на эту сумму мы вполне можем уменьшить выпуск ОФЗ. 500 млрд руб. могут быть частично покрыты за счет займов многосторонних банков развития", — сказал он, отвечая на вопрос о займах для Фонда развития в 2019 г.

Правительство формирует Фонд развития, в который будут направлены дополнительные заимствования в размере до 0,5% ВВП в год, объем заимствований на шесть лет составит 3,5 трлн руб. Фонд создается для финансирования ключевых инфраструктурных проектов в области цифровой экономики, поддержки экспортеров РФ, содействия малому и среднему предпринимательству.

Сторчак отметил, что в настоящее время планируется четыре новых займа от Нового банка развития на сумму более $1 млрд Также переговоры о финансировании проектов в России власти ведут и с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), сообщило РИА «Новости»

Добавим также, что настроения на российской рынке после встречи Путина и Трампа резко ухудшились. По рынку акций прокатилась довольно сильная волна распродаж, индекс Мосбиржи теряет около 1,3%, при этом многие «голубые фишки» теряют в пределах 3%.

Рубль также оказался по давлением, хотя это и не удивительно, учитывая обвальное снижение цен на нефть.

Сработало правило «продавай на фактах». Российский рынок уверенно рос в ожидании встречи двух президентов, однако сразу после ее завершения начал снижаться. Никакой конкретики инвесторы не услышали да и вряд ли могли услышать.

Между тем на американском рынке акций появляются тревожные сигналы. Накануне плохо отчитался Netflix , и его акции на продленной сессии потеряли сразу 15%. Эта компания входит в группу акций, которым присвоили аббревиатуру FAANGS, которые на 80% обеспечили рост индекса S&P 500 в этом году.

Если и другие компании из списка представят плохие финансовые результаты, мы можем увидеть довольно сильное снижение на всем рынке США. что негативно скажется и на российских площадках.