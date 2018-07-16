Минфин планирует сократить выпуск ОФЗ за счет займов международных банков 

Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». Минфин России планирует сокращать объем внутренних заимствований, предназначенных для финансирования Фонда развития инфраструктуры, и заместить их на займы, привлекаемые от международных банков развития, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.
"Если будет возможность привлекать ресурсы банков развития для строительства дорог и мостов, на эту сумму мы вполне можем уменьшить выпуск ОФЗ. 500 млрд руб. могут быть частично покрыты за счет займов многосторонних банков развития", — сказал он, отвечая на вопрос о займах для Фонда развития в 2019 г. Правительство формирует Фонд развития, в который будут направлены дополнительные заимствования в размере до 0,5% ВВП в год, объем заимствований на шесть лет составит 3,5 трлн руб. Фонд создается для финансирования ключевых инфраструктурных проектов в области цифровой экономики, поддержки экспортеров РФ, содействия малому и среднему предпринимательству.
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Сторчак отметил, что в настоящее время планируется четыре новых займа от Нового банка развития на сумму более $1 млрд Также переговоры о финансировании проектов в России власти ведут и с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), сообщило РИА «Новости». По словам Сторчака, Фонд развития не планируется создавать в виде отдельной организации, это будет «условная строка в бюджете». Привлеченные от банков развития средства не будут иметь «окрашенности» в федеральном бюджете, а будут аккумулироваться на едином казначейском счете. Для ускорения процедуры получения займов от международных банков развития планируется внести поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят привлекать такие средства, минуя ратификацию соответствующих соглашений. В настоящее время срок привлечения денег может растягиваться на год, добавил Сторчак. Минфин в законе о бюджете на 2018 г. планировал выпуск ОФЗ на 1,448 трлн руб., при этом размер чистого привлечения составлял 817,04 млрд руб. Однако позже министерство подготовило поправки в бюджет, увеличив чистое привлечение до 1,044 трлн руб. В следующие три года Минфин намерен продолжить наращивать внутренние займы: они составят 1,475 трлн руб. в 2019 г., 1,847 трлн руб. в 2020 г. и 1,657 трлн руб. в 2021 г.