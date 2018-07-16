Минфин планирует сократить выпуск ОФЗ за счет займов международных банков

"Если будет возможность привлекать ресурсы банков развития для строительства дорог и мостов, на эту сумму мы вполне можем уменьшить выпуск ОФЗ. 500 млрд руб. могут быть частично покрыты за счет займов многосторонних банков развития", — сказал он, отвечая на вопрос о займах для Фонда развития в 2019 г. Правительство формирует Фонд развития, в который будут направлены дополнительные заимствования в размере до 0,5% ВВП в год, объем заимствований на шесть лет составит 3,5 трлн руб. Фонд создается для финансирования ключевых инфраструктурных проектов в области цифровой экономики, поддержки экспортеров РФ, содействия малому и среднему предпринимательству.

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