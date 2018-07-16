Московский кредитный банк выкупит свои евробонды на $100 млн 

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Московский кредитный банк (МКБ) намерен выкупить собственные евробонды двух выпусков на максимальную сумму $100 млн, говорится в сообщении эмитента на сайте Ирландской фондовой биржи.
К выкупу могут быть предъявлены евробонды с погашением в 2027 году (сейчас в обращении находятся бумаги на сумму $600 млн) и вечные евробонды (на $700 млн). Оба выпуска будут выкупаться по цене ниже номинала — в диапазоне $860-910 (номинал $1000), что предусматривает премию в размере $30.
"Речь идет только о первых 10 днях. То есть тот, кто подает в первые 10 дней, получает размер выплат в диапазоне $860-910", — уточнили ТАСС в пресс-службе банка.
Таким образом, чтобы получить премию, инвесторы должны предъявить бумаги к выкупу до 27 июля включительно. Окончательный срок предъявления бумаг к выкупу — 13 августа, но тогда инвесторы не получат премию.
В конце июня наблюдательный совет МКБ утвердил программы выпуска шести серий облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Часть бумаг будут бессрочными, другие — 10-летними. Все они будут размещаться по закрытой подписке. Председатель правления МКБ Владимир Чубарь говорил агентству Bloomberg, что привлеченные на локальном рынке средства могут пойти на погашение части внешнего долга.
Сейчас в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций МКБ на общую сумму 35 млрд руб., классический выпуск облигаций на 2 млрд руб., пять выпусков евробондов на $2,8 млрд и один рублевый выпуск евробондов на 5 млрд руб.
Основным акционером МКБ является концерн «Россиум» Романа Авдеева (56,07% акций), в свободном обращении находится 14,63% акций.