Linde продаст свои американские активы за $3,3 млрд консорциуму Messer и CVC

МОСКВА , 16 июл — ПРАЙМ. Немецкая Linde AG согласилась продать большую часть своего североамериканского газового бизнеса и часть активов в Южной Америке консорциуму в составе немецкого газового предприятия Messer Group и британского инвестфонда CVC за 3,3 миллиарда долларов, говорится в сообщении Linde.

Продажа активов необходима для получения одобрения предполагаемого слияния Linde с американской Praxair Inc., отмечается в релизе. Linde уже сообщала, что переговоры с Messer Group и CVC по поводу продажи им активов находятся на продвинутой стадии.

В июне 2017 года Linde и Praxair сообщили о заключении окончательного соглашения о слиянии. В соответствии с предлагаемыми условиями сделки, акционерам Linde будет предложено 1,54 акции в новой холдинговой компании в обмен на каждую бумагу Linde, а акционеры Praxair получат одну акцию в новой холдинговой компании за каждую бумагу Praxair. В результате акционеры Linde и Praxair будут иметь по 50% объединенной компании.

Еврокомиссия начала углубленное расследование предполагаемого слияния в феврале, отмечая, что сделка может ограничить конкуренцию в поставках некоторых важных газов, таких как кислород и гелий. Компании входят в число четырех крупнейших в мире, работающих по всей цепи поставок промышленных, медицинских и специальных газов, отмечала ЕК.

В конце июня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Linde и Praxair пошли на ряд уступок, чтобы получить одобрение слияния. В частности, говорилось о планах компаний продать свои активы в Европе и США . Тогда же японская Taiyo Nippon Sanso Corp и частная акционерная компания Carlyle Group назывались в числе наиболее вероятных потенциальных покупателей активов компаний на общую сумму около 8 миллиардов долларов.