Linde продаст свои американские активы за $3,3 млрд консорциуму Messer и CVC 

МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Немецкая Linde AG согласилась продать большую часть своего североамериканского газового бизнеса и часть активов в Южной Америке консорциуму в составе немецкого газового предприятия Messer Group и британского инвестфонда CVC за 3,3 миллиарда долларов, говорится в сообщении Linde.
Продажа активов необходима для получения одобрения предполагаемого слияния Linde с американской Praxair Inc., отмечается в релизе. Linde уже сообщала, что переговоры с Messer Group и CVC по поводу продажи им активов находятся на продвинутой стадии.
В июне 2017 года Linde и Praxair сообщили о заключении окончательного соглашения о слиянии. В соответствии с предлагаемыми условиями сделки, акционерам Linde будет предложено 1,54 акции в новой холдинговой компании в обмен на каждую бумагу Linde, а акционеры Praxair получат одну акцию в новой холдинговой компании за каждую бумагу Praxair. В результате акционеры Linde и Praxair будут иметь по 50% объединенной компании.
Еврокомиссия начала углубленное расследование предполагаемого слияния в феврале, отмечая, что сделка может ограничить конкуренцию в поставках некоторых важных газов, таких как кислород и гелий. Компании входят в число четырех крупнейших в мире, работающих по всей цепи поставок промышленных, медицинских и специальных газов, отмечала ЕК.
В конце июня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Linde и Praxair пошли на ряд уступок, чтобы получить одобрение слияния. В частности, говорилось о планах компаний продать свои активы в Европе и США. Тогда же японская Taiyo Nippon Sanso Corp и частная акционерная компания Carlyle Group назывались в числе наиболее вероятных потенциальных покупателей активов компаний на общую сумму около 8 миллиардов долларов.
В начале июля Praxair сообщила, что продаст большую часть своего бизнеса в Европе за 5 миллиардов евро японской Taiyo Nippon Sanso для получения одобрения ЕК на слияние с Linde. Активы, которые будут проданы, включают в себя газовые предприятия Praxair в Бельгии, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании.