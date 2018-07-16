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ЦБ выявил операции бывших должностных лиц банка «Мастер-Капитал» с ущербом на 2 млрд рублей
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ЦБ выявил операции бывших должностных лиц банка «Мастер-Капитал» с ущербом на 2 млрд рублей 

Банки.ру 2 часа назад
Временная администрация по управлению банком «Мастер-Капитал», назначенная в связи с отзывом его лицензии, выявила операции, имеющие признаки хищения имущества банка либо сокрытия осуществленных ранее операций по выводу его активов посредством кредитования аффилированных с собственниками заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, с причинением ущерба на сумму более 2 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Центробанка.
Информация о финансовых операциях с признаками уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, говорится в сообщении Банка России.
Там напоминают, что, по оценке временной администрации, стоимость активов «Мастер-Капитала» не превышает 1,5 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами более 2,5 млрд Решением Арбитражного суда Москвы от 31 мая 2018 года банк был признан банкротом.
Лицензия у банка была отозвана 20 февраля текущего года. ЦБ тогда пояснял, что «деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков».
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