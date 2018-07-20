Украинский калькулятор. Договорятся ли Москва и Киев по газовому транзиту

Евросоюзом и 17 июля прошли трехсторонние переговоры между Россией Украиной по вопросу поставок газа после 2019 года. Тема транзита российского газа через Украину является наболевшей проблемой. Фактически она возникла сразу же после распада СССР: почти весь объем российского газа отныне шел через территорию отдельного государства.

С тех пор были построены газопроводы «Ямал-Европа», «Голубой поток» и «Северный поток», что позволило частично диверсифицировать маршруты доставки газа европейским потребителям. Сейчас примерно 50% российского газа проходит через Украину. Но даже после того, как «Газпром» построит все заявленные газопроводы — «Северный поток-2» и «Турецкий поток», отказаться от транзитных услуг Киева не получится.

Возьмем калькулятор. В 2017 году из 197,1 млрд куб. м. (с учетом поставки 2,7 млрд в Молдову ) экспорта в Европу 93,5 млрд куб. м. газа прошли транзитом через Украину. «Северный поток» был недозагружен на 4 млрд куб. из-за ограничений ЕС в первой половине 2017 года.

«Северный поток-2» будет иметь мощность 55 млрд куб. м., «Турецкий поток» — 31,5 млрд куб. м. Получается, что сумма дополнительных мощностей составляет 90,5 млрд куб. м. Таким образом, если бы новые газопроводы уже существовали, 3 млрд куб. м. все равно пришлось бы прокачивать через Украину.

Учитывая, что в Европе падает собственная добыча газа, спрос на импортный газ возрастает. Поставщики СПГ предпочитают отправлять сырье на более маржинальные рынки в Азию и в Южную Америку, а Норвегия Алжир не имеют возможности существенно нарастить производство. Из-за этого «Газпром» уже два года подряд обновляет рекорды по объемам поставки газа в Европу. И, вероятно, сделает это и в 2018 году, продав европейцам более 200 млрд куб. м. газа. Министр энергетики Александр Новак уже заявил, что ожидает рост экспорта российского газа в Европу на 10-15% в ближайшие 10 лет.

Кроме того, есть сомнения в том, что продолжения «Северного потока-2» и «Турецкого потока» на территории ЕС будут полностью достроены к началу 2020 года. По первому газопроводу в 2020 году, вероятно, удастся прокачать около 40 млрд куб. м., а второй может и вовсе быть запущен только в 2021 году. В лучшем для Киева случае, в 2020 году через Украину «Газпром» будет вынужден качать 40-50 млрд куб. м. Но в 2021 году транзит сократится на 30 млрд куб. м.

Отсюда можно сделать вывод, что «Газпрому» и «Нафтогазу» придется договариваться об условиях транзита после 2019 года. В двухстороннем формате сделать это невозможно из-за глубоких противоречий, поэтому привлекаются европейские посредники. Но и тут достичь компромисса будет крайне трудно. Российская позиция довольно проста: конкурентная ставка транзита и отсутствие обязательства прокачки какого-либо объема, того самого «качай или плати».

Взамен Украина получает неформальное обещание сохранить статус транзитера. Показательно, что никто не говорит, что «Газпром» сохранит объем транзита. Нет, речь идет о самом факте транзита. Тут Россия отдает мяч на сторону европейцев: чем больше Европа будет закупать российского газа, тем больше будет транзит через Украину, ведь дополнительные закупки уже не влезут в обходные газопроводы.

Украинская переговорная позиция пока выглядит слабой. С одной стороны, Киев понимает, что европейцы будут принуждать «Укртрансгаз» понизить тариф на прокачку газа до европейского уровня. Отсюда заявление украинских властей о готовности сделать скидку, но при условии, что «Газпром» увеличит объем транзита от нынешних показателей. Это явно фантастическая картина, ведь «Газпром» не откажется от строительства и использования «Северного потока-2» и «Турецкого потока», а европейцы за два года на 100 млрд куб. м. закупки российского газа не увеличат. Поэтому Украине целесообразней вести конструктивный диалог: согласовать, в какие страны «Газпром» будет прокачивать газ через Украину, поддерживать в рабочем состоянии только трубы этих направлений, а остальную часть ГТС разобрать или законсервировать.

Прагматизма сторонам переговоров добавят новости о том, будет ли построен «Северный поток-2» или нет. К следующей встрече, в октябре, такая определенность уже наступит.