Украинский калькулятор. Договорятся ли Москва и Киев по газовому транзиту 

17 июля прошли трехсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по вопросу поставок газа после 2019 года. Тема транзита российского газа через Украину является наболевшей проблемой. Фактически она возникла сразу же после распада СССР: почти весь объем российского газа отныне шел через территорию отдельного государства.
С тех пор были построены газопроводы «Ямал-Европа», «Голубой поток» и «Северный поток», что позволило частично диверсифицировать маршруты доставки газа европейским потребителям. Сейчас примерно 50% российского газа проходит через Украину. Но даже после того, как «Газпром» построит все заявленные газопроводы — «Северный поток-2» и «Турецкий поток», отказаться от транзитных услуг Киева не получится.
Возьмем калькулятор. В 2017 году из 197,1 млрд куб. м. (с учетом поставки 2,7 млрд в Молдову) экспорта в Европу 93,5 млрд куб. м. газа прошли транзитом через Украину. «Северный поток» был недозагружен на 4 млрд куб. из-за ограничений ЕС в первой половине 2017 года.
«Северный поток-2» будет иметь мощность 55 млрд куб. м., «Турецкий поток» — 31,5 млрд куб. м. Получается, что сумма дополнительных мощностей составляет 90,5 млрд куб. м. Таким образом, если бы новые газопроводы уже существовали, 3 млрд куб. м. все равно пришлось бы прокачивать через Украину.
Учитывая, что в Европе падает собственная добыча газа, спрос на импортный газ возрастает. Поставщики СПГ предпочитают отправлять сырье на более маржинальные рынки в Азию и в Южную Америку, а Норвегия и Алжир не имеют возможности существенно нарастить производство. Из-за этого «Газпром» уже два года подряд обновляет рекорды по объемам поставки газа в Европу. И, вероятно, сделает это и в 2018 году, продав европейцам более 200 млрд куб. м. газа. Министр энергетики Александр Новак уже заявил, что ожидает рост экспорта российского газа в Европу на 10-15% в ближайшие 10 лет.
Кроме того, есть сомнения в том, что продолжения «Северного потока-2» и «Турецкого потока» на территории ЕС будут полностью достроены к началу 2020 года. По первому газопроводу в 2020 году, вероятно, удастся прокачать около 40 млрд куб. м., а второй может и вовсе быть запущен только в 2021 году. В лучшем для Киева случае, в 2020 году через Украину «Газпром» будет вынужден качать 40-50 млрд куб. м. Но в 2021 году транзит сократится на 30 млрд куб. м.
Отсюда можно сделать вывод, что «Газпрому» и «Нафтогазу» придется договариваться об условиях транзита после 2019 года. В двухстороннем формате сделать это невозможно из-за глубоких противоречий, поэтому привлекаются европейские посредники. Но и тут достичь компромисса будет крайне трудно. Российская позиция довольно проста: конкурентная ставка транзита и отсутствие обязательства прокачки какого-либо объема, того самого «качай или плати».
Взамен Украина получает неформальное обещание сохранить статус транзитера. Показательно, что никто не говорит, что «Газпром» сохранит объем транзита. Нет, речь идет о самом факте транзита. Тут Россия отдает мяч на сторону европейцев: чем больше Европа будет закупать российского газа, тем больше будет транзит через Украину, ведь дополнительные закупки уже не влезут в обходные газопроводы.
Украинская переговорная позиция пока выглядит слабой. С одной стороны, Киев понимает, что европейцы будут принуждать «Укртрансгаз» понизить тариф на прокачку газа до европейского уровня. Отсюда заявление украинских властей о готовности сделать скидку, но при условии, что «Газпром» увеличит объем транзита от нынешних показателей. Это явно фантастическая картина, ведь «Газпром» не откажется от строительства и использования «Северного потока-2» и «Турецкого потока», а европейцы за два года на 100 млрд куб. м. закупки российского газа не увеличат. Поэтому Украине целесообразней вести конструктивный диалог: согласовать, в какие страны «Газпром» будет прокачивать газ через Украину, поддерживать в рабочем состоянии только трубы этих направлений, а остальную часть ГТС разобрать или законсервировать.
Прагматизма сторонам переговоров добавят новости о том, будет ли построен «Северный поток-2» или нет. К следующей встрече, в октябре, такая определенность уже наступит.