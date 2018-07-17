Газовые переговоры Москвы и Киева: битва за транзит будет долгой

Объемы прокачки российского топлива через Украину сократятся в 3–4 раза

Несмотря на политические и экономические разногласия, а также миллиардные иски в адрес друг друга, направленные в Стокгольмский арбитраж, Москва и Киев при участии ЕС сели за стол переговоров относительно транзита российского газа через Украину. Прошедший в Берлине раунд носил организационный характер: стороны обсудили «дорожную карту» будущих встреч. Главный же итог — что Россия точно сохранит транзит по Украине. Как заявил президент Владимир Путин накануне газовых переговоров в Берлине, Россия готова продлить истекающий в 2019 году транзитный контракт.

Обозначив накануне свои самые радикальные позиции и предложив пути смягчения, стороны для начала согласовали в Берлине «дорожную карту» дальнейших встреч. Ее значение нельзя преуменьшать: Москва и Киев, имеющие серьезные претензии друг к другу как на политическом, так и на экономическом фронтах, все-таки сели за стол переговоров по газовому вопросу.

Важность трехсторонней встречи в Берлине подтверждается тем, что вопрос транзита российского газа через Украину накануне был поднят президентом США Дональдом Трампом во время переговоров с Владимиром Путиным. Президент России подтвердил, что Москва готова сохранить транзит газа по территории Незалежной после ввода в строй нового экспортного трубопровода «Северный поток-2» и даже продлить его после 2019 года (первоначально этого не предполагалось), но Киев должен посодействовать урегулированию российско-украинских разногласий, которые сейчас рассматриваются в Стокгольмском арбитражном суде.

В первую очередь речь идет о компенсации в $2,6 млрд, которые Стокгольм взыскал с «Газпрома» в пользу Украины в начале года. Это решение вынудило российскую компанию начать процедуру расторжения всех контрактов с Незалежной. «Газпром» также продолжает оспаривать его в различных международных инстанциях. В частности, Апелляционный суд округа Свеа по ходатайству российской стороны приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Однако Киев чувствует себя победителем. «Нафтогаз» пытается монетизировать стокгольмский иск и инициирует арест имущества «Газпрома» в Европе. Кроме того, в начале июля «Нафтогаз» подал новый иск в суд Стокгольма с требованием пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2018 года. Требования на этот раз гораздо выше, чем ранее, — $11,6 млрд Снизить эту сумму Киев согласен, если «Газпром» нарастит объем транзита топлива через Украину до уровня 1998 года — 140 млрд кубометров в год.

С одной стороны, история показывает, что Стокгольмский арбитраж в последнее время уже неоднократно вставал на сторону Украины в спорах с Россией. С другой — украинская газотранспортная система (ГТС) не в состоянии принять запрашиваемые Киевом объемы топлива. В 2017 году через нее было поставлено около 80 млрд кубов — фактически это близко к максимальной пропускной способности украинской ГТС.

Между тем становится очевидно, что будущее украинской транзитной ветки станет решаться на межправительственном уровне, а переговоры в Берлине — лишь промежуточная часть многоходовой политической комбинации, разыгрываемой ведущими мировыми державами. После пуска в эксплуатацию «Северного потока-2» Россия практически полностью обеспечит себя собственной транспортной инфраструктурой для экспорта газа в Европу — транзит через Украину в таком случае не превысит 20 млрд кубометров в год. Киев путем политических заявлений и обращений в Европу старается помешать строительству новой газовой трубы. «Тем не менее, похоже, Киеву уже дана „отмашка“ потихоньку перестать спорить с Москвой. Как заявил Трамп, после встречи с Путиным в Хельсинки США будут конкурировать с „Северным потоком-2“ рыночными методами — за счет увеличения поставок сжиженного газа», — обращает внимание начальник аналитического департамента УК «БВ-Сбережения» Сергей Суверов

По словам министра энергетики России Александра Новака, вопрос объемов транзита российского газа по Украине с 2020 года станет обсуждаться на будущих встречах. По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, судебные разбирательства в Стокгольме уже и так затянулись на несколько лет и, возможно, продолжатся еще столько же. «В отношении объемов прокачки разразится целая буря: Киев будет требовать максимальных поставок, Москва — стараться их минимизировать. Особенно после пуска „Северного потока-2“. Сойдутся, скорее всего, на 20–30 млрд кубов против прошлогодних 80. Киев со своей стороны, возможно, добьется разрешения покупки среднеазиатского газа через российские трубы», — отмечает эксперт.