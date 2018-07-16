На торгах до открытия рынка акции Bank of America, Boeing и UPS подорожали

Investing.com — В понедельник в центре внимания фондовых рынков до начала торгов в США были акции следующих компаний.

К 15:19 МСК акции Bank of America (NYSE:BAC) повысились на 1,33% после сообщения о том, что во втором квартале прибыль на разводненную акцию компании подскочила на 43% до $0.63, превысив прогнозы экспертов о росте до $0,57.

Акции Boeing (NYSE:BA) подорожали на 0,62% после сообщения о том, что в первый день работы авиасалона «Фарнборо-2018» компания получила заказ на поставку 14 грузовых самолетов на сумму $4,7 млрд

Акции JB Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT) выросли на 6,71% после того, как отчет компании превысил прогнозы как по прибыли на акцию, так и по выручке.

Акции BlackRock (NYSE:BLK) выросли на 0,05% после выхода отчета компании за второй квартал, который превысил все прогнозы экспертов. Однако при этом главный исполнительный директор компании Лоренс Финк признал, что индустрия управления активами пострадала от замедления денежных потоков, связанного с неопределенностью инвесторов относительно текущей ситуации на рынке.

Акции General Electric (NYSE:GE) повысились на 0,43% после того, как глава авиационного подразделения Дэвид Джойс заявил от том, что на авиасалоне «Фарнборо-2018» компания собирается сделать приобретения на сумму $15 млрд

Акции Keurig Dr Pepper (NYSE:KDP) повысились на 2,06% после того, как аналитики Bank of America Merrill Lynch (NYSE:BAC) обновили рейтинг акций компании на уровне «Покупать».

Акции United Parcel Service (NYSE:UPS) подорожали на 1,12% после того, как аналитики UBS повысили рейтинг компаний на «Покупать» с «Нейтрально», понизив рейтинг конкурирующей компании FedEx (NYSE:FDX) с «Покупать» до «Нейтрально». Акции FedEx подешевели на 0,61%.