Украина собралась снизить стоимость транзита газа более чем вдвое

«Нафтогаз Украины» направил Национальной комиссии Украины по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг предложения по изменению методики расчета тарифов на транзит газа, стоимость услуги может снизиться в 2,3 раза, сообщила пресс-служба компании.

«Цель предложенных изменений — привести положения действующей методики в полное соответствие принятому в марте 2017 года Регламенту Европейской комиссии № 2017/460 об утверждении Сетевого кодекса гармонизации тарифов на транспортировку газа», — приводит ТАСС сообщение «Нафтогаза».

Отмечается, что благодаря этой методике стоимость транзита газа через территорию Украины может снизиться в 2,3 раза с 2019 года «в случае наступления определенных условий».

«Нафтогаз» предложил регулятору внести соответствующие изменения в методику и применить ее для расчета тарифов на следующие пять лет, которые начнутся с 2019 года. При расчете тарифов «Нафтогаз» исходил из сценария почти полной загрузки мощностей газотранспортной системы Украины на точках выхода в ЕС , то есть, учитывался транзит газа на уровне 141 млрд кубометров в год — это фактические объемы транзита в 1998 году.

Однако этот сценарий, как указывает НАК , возможен только «в случае незавершения строительства трубопровода „Северный поток — 2“ и в случае разблокирования с российской стороны транзита газа, который добывается частными российскими компаниями и компаниями из Средней Азии.

Таким образом, исходя из этого сценария, средняя стоимость транзита через Украину на новый регуляторный период должна составить около 2,17 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км с учетом НДС и топливной составляющей. Это на 20% меньше, чем ставка за транзит по контракту с ОАО „Газпром“ и в 2,3 раза меньше, чем средняя стоимость транзита по действующим регулируемым тарифам, которые были установлены в декабре 2015 года.

Этот тариф и меньше, чем ожидаемая стоимость транзита газа через „Северный поток — 2“, считает „Нафтогаз“, что якобы „дополнительно доказывает экономическую необоснованность строительства данного трубопровода“.

Ранее главный коммерческий директор украинской нефтегазовой компании Юрий Витренко заявил, что „Нафтогаз“ планирует предложить Газпрому транзит газа по территории Украины после 2019 года по европейским правилам.

В конце мая президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины — при определенных условиях.