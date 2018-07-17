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ЕК, Россия и Украина осенью подготовят контракт на транзит газа
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ЕК, Россия и Украина осенью подготовят контракт на транзит газа 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Министр энергетики России Александр Новак, участвовавший в переговорах, оценил их как спокойные и конструктивные. Стороны «обменялись мнениями», а более подробно вопросы транзита они намерены обсудить в октябре, на следующей трехсторонней встрече, уточнил Новак.
Среди вопросов, которые поднимали на переговорах, были ставка и объем транзита российского газа через Украину, а также вероятность мирного урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом", но этот вариант пока не получил дальнейшего развития, рассказал Новак. Министр также подтвердил готовность российской стороны либо продлить действующий контракт на транзит, либо заключить новый в зависимости от условий.
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