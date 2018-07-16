ЦБ обнаружил в банке «Мастер-Капитал» признаки вывода активов на 2 млрд рублей

В частности, средства выводились путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность. При этом данные заемщики были связаны с собственниками банка, отмечает регулятор.

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Кредитование лиц, аффилированных с собственниками «Мастер-Капитала», и послужило причиной отзыва лицензии у кредитной организации. ЦБ сообщал, что кредитование таких заемщиков привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов. Позднее регулятор оценил «дыру» в капитале банка в 1 млрд рублей.