ЦБ обнаружил в банке «Мастер-Капитал» признаки вывода активов на 2 млрд рублей 

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Временная администрация по управлению московским банком «Мастер-Капитал» обнаружила признаки вывода активов кредитной организации на 2 млрд рублей, говорится в сообщении Центробанка. Банк «Мастер-Капитал» лишился лицензии 20 февраля 2018 года.
В частности, средства выводились путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность. При этом данные заемщики были связаны с собственниками банка, отмечает регулятор.
Банк России направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.
Кредитование лиц, аффилированных с собственниками «Мастер-Капитала», и послужило причиной отзыва лицензии у кредитной организации. ЦБ сообщал, что кредитование таких заемщиков привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов. Позднее регулятор оценил «дыру» в капитале банка в 1 млрд рублей.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля «Мастер-Капитал» занимал 302 место в банковской системе России.