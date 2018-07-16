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S&P понизило рейтинг компании «МКБ-Лизинг» с «B+» до «B-» в связи со сменой ее собственника
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S&P понизило рейтинг компании «МКБ-Лизинг» с «B+» до «B-» в связи со сменой ее собственника 

Банки.ру 1 час назад
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило компании «МКБ-Лизинг» долгосрочный кредитный рейтинг эмитента с «B+» до «B-». Прогноз изменения рейтингов — «стабильный». Краткосрочный рейтинг компании подтвержден на уровне «B».
Понижение рейтингов связано с объявлением Московского Кредитного Банка о продаже «МКБ-Лизинга» компании «Регион Лизинг», дочерней структуре ИК «Регион», поясняется в релизе S&P (в сообщении компания-покупатель упоминается как ООО «Регион Лизинг»; согласно данным на портале раскрытия корпоративной информации, это ЗАО «Регион Лизинг». — Прим. Банки.ру). В связи с этим текущие рейтинги «МКБ-Лизинга» отражают оценку его собственной кредитоспособности. Агентство считает «МКБ-Лизинг» дочерней компанией, «не имеющей стратегической значимости» для ИК «Регион», поскольку роль бывшей «дочки» МКБ и направление ее стратегического развития в рамках новой группы еще не определены. При этом аналитики считают высокой вероятность объединения «МКБ-Лизинга» и «Регион Лизинга» в среднесрочной перспективе.
Новость
Рейтинги «МКБ-Лизинга» отражают базовый уровень рейтинга «b», присваиваемый российским небанковским финансовым организациям и указывающий на сохранение неблагоприятной операционной среды для российских лизинговых компаний. Кроме того, рейтинги отражают небольшие объемы бизнеса «МКБ-Лизинга» в сравнении с сопоставимыми компаниями, умеренные показатели капитализации и высокую концентрацию лизингового портфеля на отдельных контрагентах. Показатели фондирования и ликвидности оцениваются как адекватные и сравнимые с показателями других сопоставимых компаний региона. Эксперты полагают, что ИК «Регион» будет готова оказывать поддержку и предоставлять фондирование «МКБ-Лизингу» в случае необходимости.
«Стабильный» прогноз отражает мнение S&P о том, что «МКБ-Лизинг» вряд ли столкнется с серьезными затруднениями, связанными с изменением бизнес-, финансовых или операционных условий, в период интеграции в структуру «Регион Лизинга» и группы в целом, следует из релиза.
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