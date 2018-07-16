Китай обречен на зависимость от импорта энергоносителей

МОСКВА , 16 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Зависимость Китая от импорта энергоносителей возрастает быстрыми темпами. Добыча нефти в стране сокращается, а производство газа не может обеспечить растущий внутренний спрос. Россия наращивает поставки нефти, а в следующем году намерена стать одним из ведущих импортеров природного газа — трубопроводного и в виде СПГ.

ЧАСТНИКИ ПОДКАЧАЛИ

По данным Главного управления таможни КНР, совокупный импорт нефти в январе-июне 2018 года вырос на 5,8% по отношению к тому же периоду прошлого года, составив 225 млн т. (свыше 9 млн барр. /сут.).

Однако в прошлом месяце импорт нефти в страну составил 34,35 млн т (8,36 млн барр. /сут.) — на 9% меньше по сравнению с маем 2018 года и на 5% меньше, чем в июне 2017 года. Поставки нефти в Китай снизились в июне до самого низкого уровня с декабря прошлого года из-за сокращения потребления со стороны частных НПЗ.

Эксперты считают, что ряд независимых нефтеперерабатывающих компаний сократили объемы производства в связи с высокими ценами на сырье, волатильностью на нефтяном рынке и растущей конкуренцией с государственными компаниями.

Агентство Reuters сообщает, что некоторые крупные нефтеперерабатывающие предприятия из-за нестабильной ситуации на рынке не намерены возобновлять производство на НПЗ, которые были остановлены для проведения плановых ремонтных работ.

НПЗ, принадлежащий Shandong Shengxing Group, был остановлен в конце апреля для проведения ремонтных работ, которые продолжаются до сих пор. Ожидается, что завод возобновит производство не раньше второй половины августа.

НПЗ компании Shandong Haiyou Petrochemical, которая получала квоту на импорт нефти в объеме 3,2 млн т/г, остановился в мае, и дата возобновления производства до сих пор остается неизвестной.

Из-за сокращения объемов переработки на частном секторе в июне значительно снизился экспорт нефтепродуктов из Китая — до 4,78 млн тонн, или на 22% в готовом исчислении.

Снижение переработки частными НПЗ не повлияло на макроэкономические показатели Китая. В первом полугодии 2018 года ВВП страны вырос на 6,8% — лучше официального прогноза и ожиданий западных экспертов.

Китай более чем на 60% зависит от импортной нефти. Зависимость от поставок из-за рубежа увеличивается на фоне роста ВВП и снижения собственной добычи третий год подряд.

Национальное бюро статистики КНР сообщает о снижении среднесуточной добычи в июне на 2,3% в годовом исчислении — до 3,86 млн барр. /сут. Максимальный уровень был достигнут в 2015 году — 4,31 млн барр. /сут.

Больше всего нефти Китай импортирует из России — свыше 1,3 млн барр. /сут. Из этого объема трубопроводные поставки составляют 750 тыс. барр. /сут. Увеличение экспорта нефти в Китай происходит за счет сокращения поставок в страны Европы.

ПЕКИН ДАВИТ НА ГАЗ В отличие от нефти Китай продолжает быстрыми темпами наращивать импорт природного газа. По информации, предоставленной Генеральным таможенным управлением КНР, в июне поставки природного газа в страну увеличились до 7,3 млн тонн, что на 31% больше, чем годом ранее.

Всего в первом полугодии 2018 года импорт газа вырос на 35,4% по отношению к тому периоду прошлого года, достигнув 42,08 млн тонн (58,1 млрд куб. м). Из-за холодной зимы запасы газа в подземных хранилищах значительно упали, поэтому китайские компании вынуждены увеличивать закупки газа за рубежом. Кроме того, спрос на газ со стороны промышленности — в первую очередь генерирующих предприятий, стабильно растет.

В настоящее время китайские власти проводят политику сокращения субсидий на газ для населения с целью выравнивания цен для домохозяйств и промышленных потребителей, но это не привело к сокращению потребления этого вида экологически чистого топлива.

Ранее эксперты CNPC — крупнейшей нефтегазовой компании Китая — прогнозировали рост импорта природного газа в этом году до 110 млрд куб. м. После получения данных об импорте СПГ и трубопроводного газа в январе-июне 2018 года прогнозы могут быть пересмотрены в сторону повышения — до 115-120 млрд куб. м в зависимости от погодных условий в предстоящий зимний период и объема добычи в стране.

СПРОС НА ГАЗ РАСТЕТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ДОБЫЧА

В прошлом году добыча газа в Китае выросла до рекордного значения — 147 млн куб. м, что на 8,5% больше, чем в 2016 году. Согласно расчетам китайских экспертов, рост добычи в стране продолжится до 2020 года и составит 6-8% в год.

Однако из-за политики китайских властей, направленной на сокращение использования угля на промышленных предприятиях и для нужд населения, темпы роста спроса на газ растут в два раза быстрее, чем темпы увеличения добычи.

В 2017 году потребление газа в Китае выросло до 237 млрд куб. м — на 15% больше, чем годом ранее. Для удовлетворения растущего спроса Китай вынужден наращивать закупку газа за рубежом — как трубопроводного, так и в виде СПГ.

Выступая на последнем годовом собрании акционеров глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что при нынешних темпах роста, к 2020 году потребление газа в Китае достигнет 360 куб. м. В конце следующего года будет запущен в эксплуатацию первый газопровод из России в Китай «Сила Сибири» мощностью 38 млрд куб. м/г. Кроме того, российская компания надеется на успешное завершение переговоров с Пекином о поставках газа с Сахалина.

Кроме того, "Новатэк" начал прямые поставки в Китай в рамках проекта «Ямал СПГ» по Северному морскому пути. Первые два танкера с российским СПГ — Vladimir Rusanov и Eduard Toll — прибудут в китайский порт Цзянсу Жудун 19 июля.

ВИДИТ ОКО, ДА ЗУБ НЕЙМЕТ

Считается, что Китай может добывать достаточный объем газа, чтобы обеспечить свои потребности. По информации EIA (Управление энергетической информации США), Китай располагает крупнейшими в мире запасами сланцевого газа. Весь этот газ является извлекаемым, если расходы не принимаются во внимание. Причинами высокой себестоимости добычи являются сложные геологические условия залегания сланцевого газа, нехватка воды для проведения многочисленных гидроразрывов пласта, а также недостаток обученного персонала и технологий.

Эксперты ряда китайских агентств прогнозируют, что добыча сланцевого газа достигнет 15 млрд куб. м к 2020 году — менее десятой части от всего объема прогнозируемой добычи.

Вице-президент Sinopec Ма Йоншен считает, что добыча сланцевого газа находится на пороге рентабельности и была бы убыточной без поддержки со стороны государства в виде субсидий.

Китай входит в десятку стран с крупнейшими запасами газа, извлечение которых является рентабельным при текущих ценах на этот вид энергоносителей. По данным Energy Statistical Review ВР, объем таких запасов достигает 5,5 трлн куб. м. Около 90% газа в стране добывается в трех бассейнах — Ордос на севере, Тарим на западе и Сычуань на юго-западе.

Однако, наращивание добычи и даже ее поддержание на текущем уровне требует огромных инвестиций в разработку. На крупнейшем месторождении Чанцин бассейна Ордос в прошлом году было извлечено 36,9 млрд куб. м, но для этого потребовалось пробурить свыше 2 тыс. новых скважин. Максимально добыча на этом месторождении была достигнута в 2013 году, когда она составила 37 млрд куб. м.

Рост добычи сланцевого газа будет ограниченным в ближайшие годы из-за растущих капитальных вложений, необходимых для разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.