«Мегафон» проведет делистинг

Совет директоров ПАО «Мегафон» 15 июля одобрил делистинг с Лондонской фондовой биржи и выкуп у миноритариев 128,5 млн обыкновенных акций и гло​бальных депозитарных расписок. Об этом говорится на официальном сайте компании. Как сообщил исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян , публичность для сотового оператора перестала быть приоритетом.

Основной причиной ухода из Лондона в компании называют стратегию цифровой трансформации. Это ввод экспериментальных продуктов и решений, расширение партнерств с госкорпорациями, сделки с более высоким уровнем риска, а также необходимость аккумулировать доступные денежные средства, пояснил Геворк Вермишян. Одним из основных партнеров «Мегафона» в последние годы стала госкорпорация «Ростех» , попавшая под западные санкции.

Решение «Мегафона» — определенный сигнал российскому рынку, считает Денис Кусков , гендиректор аналитического агентства Telecomdaily.

Денис Кусков генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily «Позиция „Мегафона“ будет услышана игроками рынка. Другие компании также задумаются, каждый по-своему, но это определенный сигнал. Мы понимаем, что сейчас непростая экономическая ситуация, связанная с ограничениями, санкциями. Все это накладывает большие проблемы дальнейшей работы такой крупной компании, как „Мегафон“. На мой взгляд, это решение оправдано».

Цена выкупа составит 9 долларов 75 центов за обыкновенную акцию и GDR (годовую депозитарную расписку). Приобретя акции у миноритариев, компания рассмотрит делистинг и с Московской биржи . Независимый аналитик Дмитрий Степанов сомневается, что «Мегафон» выкупит акции в Москве

Дмитрий Степанов независимый аналитик «Компания все-таки ориентирована на местный рынок, на котором большая концентрация свободных денег. Мы видим, в том числе, в очень низких ставках по депозиту, что пытаться занимать на внешних рынках деньги смысла нет никакого. На территории России все кредиторы с удовольствием такой компании деньги дадут. Но, мне кажется, что в Москве вряд ли компания пойдет на делистинг. На российских площадках торги продолжатся, чтобы была примерная оценка стоимости компании. Это позволит получать недорогие кредиты».

Программа делистинга начнет действовать с 16 июля и по плану завершится 22 августа 2018 года. В компании не исключают возможности возвращения на Лондонскую биржу. На фоне данных новостей акции «Мегафона» на Московской бирже существенно выросли.