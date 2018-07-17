Банк «Долинск» на 6,5 п.п. снизил ставку по кредитной карте 

Банк «Долинск» на 6,5 процентных пунктов снизил ставку по кредитным картам «MasterCard Mass» до 21,5% годовых и «MasterCard Gold» до 20,5% годовых. По картам предусмотрен льготный период до 56 дней на операции по оплате товаров и услуг. Кредитный лимит — от 30 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от категории карты.
Стоимость обслуживания «MasterCard Mass» составляет 700 рублей в год, «MasterCard Gold» — 2 500 рублей. Комиссия за снятие наличных в любых устройствах банка — 3,9% и 4,9% (мин. 500 руб.) в банкоматах и кассах сторонних банков. По картам предусмотрено бесплатное СМС-информирование.
Продуктовый виджет
«Предложенные ставки должны повысить интерес клиентов к кредитным картам банка. В качестве положительных моментов так же стоит отметить наличие льготного периода и бесплатное СМС-информирование. За снятие наличных банк, как и большинство банков, взимает комиссию, однако, как средство безналичных расчетов карты смотрятся довольно интересно», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Сафронова.