Банк «Долинск» на 6,5 п.п. снизил ставку по кредитной карте

Банк «Долинск» на 6,5 процентных пунктов снизил ставку по кредитным картам «MasterCard Mass» до 21,5% годовых и «MasterCard Gold» до 20,5% годовых. По картам предусмотрен льготный период до 56 дней на операции по оплате товаров и услуг. Кредитный лимит — от 30 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от категории карты.

Стоимость обслуживания «MasterCard Mass» составляет 700 рублей в год, «MasterCard Gold» — 2 500 рублей. Комиссия за снятие наличных в любых устройствах банка — 3,9% и 4,9% (мин. 500 руб.) в банкоматах и кассах сторонних банков. По картам предусмотрено бесплатное СМС-информирование.

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