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«Трансконтейнер» увеличил перевозки контейнеров во II квартале на 4,8%
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«Трансконтейнер» увеличил перевозки контейнеров во II квартале на 4,8% 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
«Трансконтейнер» увеличил перевозки контейнеров во II квартале 2018 года, по предварительным данным, на 4,8% в годовом выражении — до 457,5 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент, ДФЭ), сообщила компания.
За первое полугодие 2018 года «Трансконтейнер» увеличил перевозки контейнеров на 3,8% в годовом выражении — до 892,7 тыс. TEU.
«Российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок во втором квартале 2018 года продолжает демонстрировать устойчивый рост. Объемы контейнерных перевозок выросли на 11,9% год к году и составили 1 060 тыс. ДФЭ. Основным фактором роста стали международные перевозки, которые выросли на 19,9% год к году, главным образом за счет роста объемов экспорта и транзита», — отмечается в отчете.
«Трансконтейнер» — российский контейнерный оператор. ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции «Трансконтейнера», транспортной группе FESCO — 25,07%, ЗАО «Управляющая компания „Трансфингрупп“» — доверительное управление пенсионными резервами НПФ «Благосостояние» — 15,22%.
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