«Трансконтейнер» увеличил перевозки контейнеров во II квартале на 4,8%

«Трансконтейнер» увеличил перевозки контейнеров во II квартале 2018 года, по предварительным данным, на 4,8% в годовом выражении — до 457,5 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент, ДФЭ), сообщила компания.

За первое полугодие 2018 года «Трансконтейнер» увеличил перевозки контейнеров на 3,8% в годовом выражении — до 892,7 тыс. TEU.

«Российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок во втором квартале 2018 года продолжает демонстрировать устойчивый рост. Объемы контейнерных перевозок выросли на 11,9% год к году и составили 1 060 тыс. ДФЭ. Основным фактором роста стали международные перевозки, которые выросли на 19,9% год к году, главным образом за счет роста объемов экспорта и транзита», — отмечается в отчете.