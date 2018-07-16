Добыча нефти в РФ в I полугодии снизилась на 0,4%, газа — выросла на 7,2%

МОСКВА , 16 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в России в январе-июне снизилась в годовом выражении на 0,4%, добыча газа выросла на 7,2%, говорится в материалах Росстата

Добыча нефти и газового конденсата в РФ за этот период составила 271 миллион тонн, добыча газа — 323 миллиарда кубометров. В июне по сравнению с маем добыча нефти выросла на 1,5%, газа — на 5%.

Производство бензина в январе-июне выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18,9 миллиона тонн. Выпуск дизельного топлива снизился на 0,4%, до 37,8 миллиона тонн. В июне по сравнению с маем производство бензина выросло на 5,6%, дизтоплива — на 2,2%.