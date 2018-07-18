Акционеры Alstom одобрили слияние с Siemens

Большинство акционеров французской Alstom одобрили слияние с немецкой Siemens . Об этом говорится в сообщении первой компании.

Объединенная компания будет называться Siemens Alstom. Закрытие сделки планируется в первом полугодии 2019 г., однако ее должны одобрить антимонопольные органы.

Siemens и Alstom договорились объединить свои мощности по производству поездов в сентябре 2017 г. Годовая выручка новой железнодорожной компании может составит 15,3 млрд евро, следует из прогнозов сторон. Планируется, что 50% капитала Alstom будет принадлежать Siemens, в обмен немецкая компания передаст в совместное предприятие свои мощности по производству поездов и сигнализационного оборудования.