Золото после сильного падения выглядит сильно перепроданным и готовится к росту котировок 

Российский рынок акций немного замедлил свой рост, продолжавшийся предыдущие три недели подряд, на фоне падения нефтяных котировок на минувшей неделе. Глобальные рынки сохранили положительный тренд.
Индекс РТС вырос на 1,4% в долларах, индекс МосБиржи не изменился (0,0%). Рубль укрепился на 0,9% относительно доллара на фоне поддержки экспортеров, которые в преддверии дивидендных выплат активно продавали валюту.
По данным EPFR Global, за неделю, с 5 по 11 июля, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) составил 50 млн долл. против оттока объемом 40 млн долл. на предыдущей неделе. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали приток капитала в размере 140 млн долл. (приток неделей ранее составил 40 млн долл.).
Коммерческие запасы нефти в США по итогам прошедшей недели упали на 12,63 млн барр. при ожиданиях их снижения только на 3,8 млн барр. Совокупные объемы импорта нефти Китаем в июне составили лишь 34,35 млн т, то есть по сравнению с предыдущим месяцем они сократились на 12%. По итогам полугодия импорт нефти Китаем составил 224,9 млн т, что предполагает рост год к году лишь на 5,8% против двухзначных показателей роста объемов импорта в 2017 году. Опубликованная статистика свидетельствует о том, что торговые войны между США и Китаем приводят к падению закупок нефти крупнейшим импортером. На этом фоне стоимость нефти Brent снизилась за неделю на 2,3%.
Глобальные рынки завершили неделю на волне оптимизма, вызванной сообщениями о том, что Китай решил повременить с объявлением новых ответных мер США. Представители обеих сторон заявили, что торговые переговоры будут возобновлены. Напомним, ранее было объявлено о планах США обложить новыми таможенными пошлинами импорт китайских товаров на сумму еще 200 млрд долл.
Рынки АТР продемонстрировали положительную динамику. По итогам недели индекс японской биржи Nikkei 225 прибавил 3,7%, индекс китайского фондового рынка вырос на 3,1%.
Мировые рынки, несмотря на сохраняющиеся торговые противоречия между США и Китаем, на прошлой неделе удержали позитивный настрой ввиду начавшихся публикаций отчетности американскими банками, а также в целом благоприятных макроданных из США и Европы.
На сырьевых рынках ситуация складывается неоднозначно. На фоне снижения юаня металлы после значительного падения стремятся консолидироваться, и, как мы считаем, цены пойдут выше. Нефтяные котировки стабилизировались на текущих уровнях и пытаются найти вектор дальнейшего движения. Золото после сильного падения в цене выглядит сильно перепроданным и готовится к росту котировок.
Российский рынок пребывает в ожидании результатов встречи президентов США и России, которая состоится сегодня (16 июля) и, как мы полагаем, пройдет в позитивном русле, а рынок благоприятно оценит ее итоги.