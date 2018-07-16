Pasazieru vilciens до конца августа ждет предложения по закупке поездов

Финансовое предложение — последний этап процедуры закупки, после которого будет определен поставщик поездов. Победителем станет тот, кто предложит экономически самую выгодную цену на поезда во весь предусмотренный срок их эксплуатации — 35 лет. Это означает, что будут оцениваться затраты на техобслуживание, запчасти, потребление энергии и др. Финансовые предложения можно подавать до 6 августа.