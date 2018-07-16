Pasazieru vilciens до конца августа ждет предложения по закупке поездов 

Финансовое предложение — последний этап процедуры закупки, после которого будет определен поставщик поездов. Победителем станет тот, кто предложит экономически самую выгодную цену на поезда во весь предусмотренный срок их эксплуатации — 35 лет. Это означает, что будут оцениваться затраты на техобслуживание, запчасти, потребление энергии и др. Финансовые предложения можно подавать до 6 августа.
За право поставки Латвии новых поездов борются четыре известных производителя: испанская компания Patentes Talgo S. L (Talgo), польское дочернее предприятие швейцарской компании Stadler Stadler Polska Sp. z o. o. (Stadler), испанская компания Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF) и чешская компания Skoda vagonka a. s.