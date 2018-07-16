«Билайн» и «Афиша» запустили сервис необычных прогулок

Санкт-Петербурге, ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») совместно с изданием «Афиша» (входит в Rambler Group) запустили сервис увлекательных прогулок «Город по шагам», предлагающий 60 необычных идей, где и как провести свободное время в Москве Новосибирске , Ростове-на-Дону и Казани . Сервис доступен на всех платформах и устройствах по ссылке

Кино под открытым небом, ужин в гастропабе или шоппинг в концепт-сторе — для каждого формата разработан уникальный маршрут на 10 000 шагов, включающий в себя самые модные и интересные места в городе. Тематика прогулок обширна: история, архитектура, искусство, музыка, экстремальные виды спорта и многое другое. «Город по шагам» — это увлекательный интерактивный городской путеводитель, способный сделать прогулку по-настоящему незабываемой и интересной.

Венеции, Риме и Например, москвичам сервис поможет оказаться в Сингапуре Иерусалиме , не покидая столицы, или предложит пройти все московские бульвары, насчитать по пути 7 театров и десяток памятников, посмотреть на город с пригорка и попасть в высотку на Котельнической набережной единственным доступным способом.

Жители Санкт-Петербурга смогут погрузиться в миры Кабакова, пообедать «Дома», зайти в необычную церковь, попробовать пару авторских коктейлей и посмотреть знаменитое «Лебединое озеро» или выпить кофе с видом на Михайловский замок, увидеть семь мостов из одной точки и провести вечер по соседству со стаей фламинго.

Все маршруты составлены таким образом, чтобы во время прогулки у пользователей была возможность отдохнуть, перекусить и сохранить силы для вечерней программы.

С 15 июля 2018 года всем участникам проекта «Город по шагам» будет предложено также стать героями настоящих городских квестов. Пользователям предстоит отвечать на тематические вопросы, активно перемещаться по предложенным маршрутам и бороться за призы от организаторов. В активе тысячи подарков: от фитнес-браслетов и билетов в кино до уникальных кроссовок лимитированной серии с авторским дизайном, который можно дополнить своими инициалами.

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом»:

«На примере акции «Гиги за шаги» мы видим, что нашим абонентам нравится активный образ жизни и возможность получать дополнительный бесплатный трафик — с каждым днем участников становится все больше. Одна из основных задач сервиса «Город по шагам» — предложить пользователям настолько увлекательный контент, чтобы им стало по-настоящему интересно пройти каждый предложенный маршрут».

«Урбанистика и городская культура — это то в чем мы особенно сильны. Поэтому проект «Город по шагам» — один из самых интересных и красивых спец-проектов «Афиши» этого года. Уверена, что данная инициатива вызовет неподдельный интерес у наших читателей», — отметила Варвара Мельникова, генеральный директор «Афиши».

«Мы были рады предложить креативную концепцию и обеспечить техническую реализацию данного проекта в интересах наших партнеров. Сама идея позволяет не только погрузиться в историю современного города, но и получить удовольствие от увлекательных прогулок по, казалось бы, таким привычным городским улицам», — подчеркнул Александр Будилин, операционный директор агентства R.Point (входит в Rambler Group).

Сервис «Город по шагам» действует до 30.09.2018 года.

О ПАО «ВымпелКом» Акция «Гиги за шаги» действует для физических лиц, обсуживающихся на одном из тарифов предоплатной системы расчётов линейки «ВСЁмоё» с 29 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года на территории РФ , за исключением Чукотского АО, Республики Крым г. Севастополь . Для участия в акции необходимо согласиться на сбор и обработку компанией ПАО «ВымпелКом» данных о шагах из указанных выше приложений. Организатор акции оставляет за собой право изменять условия начисления/расходования бонусов за шаги. На учет данных по количеству шагов могут влиять индивидуальные технические особенности типов носимых фитнес-устройств и мобильных приложений, а также индивидуальные особенности участников Акции (длина шага, скорость передвижения и т. д.). Организатор акции ПАО «ВымпелКом». Более подробная информация на сайте www.beeline.ru

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd.

VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

Rambler Group — один из лидеров российского рынка медиа и развлечений. В структуру холдинга входят объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», онлайн-кинотеатр Okko, издательская группа «Азбука-Аттикус», более 30 ведущих медиа страны, включая ЛЕНТА.RU, АФИША, — один из лидеров российского рынка медиа и развлечений. В структуру холдинга входят объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», онлайн-кинотеатр Okko, издательская группа «Азбука-Аттикус», более 30 ведущих медиа страны, включая ЛЕНТА.RU, АФИША, ГАЗЕТА.RU , СЕКРЕТ ФИРМЫ, а также премиальный медийно-сервисный портал РАМБЛЕР.