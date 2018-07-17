Украина проиграла «Татнефти» апелляцию в английском суде

Украина проиграла апелляцию в английском суде по делу «Татнефти»

Суд в Англии отклонил апелляцию Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску российской "Татнефти" . Об этом говорится в решении Королевского суда Лондона от 13 июля, сообщает во вторник информационный ресурс на украинском рынке нефти и нефтепродуктов enkorr.

Издание напоминает, что этим решением Арбитраж еще в 2014 году обязал Украину выплатить российской компании $112 млн компенсации. Английский суд привел в исполнение это решение арбитража еще в мае 2017 года, но Украина не согласилась с таким решением и подала апелляцию, которая рассматривалась более года. Аналогичные судебные процессы проходят в России США , где "Татнефть" пытается разыскать украинские активы для принудительного взыскания компенсации.

В декабре 2007 года после потери оперативного и корпоративного контроля над "Укртатнафтой" в результате рейдерского захвата Кременчугского НПЗ, осуществленного группой "Приват", компания "Татнефть" инициировала разбирательство в Международном коммерческом арбитраже в Париже против государства Украина. 29 июля 2014 года арбитраж вынес решение в пользу российской компании. Суммарные претензии "Татнефти" составляли $2,4 млрд В итоговом решении Международный коммерческий арбитраж снизил размер компенсации до $112 млн плюс проценты. 29 ноября 2016 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить "Татнефти" $112 млн компенсации, а также проценты.

В 2016 году аналогичный иск к Украине предъявила Республика Татарстан , которая на момент захвата "Укртатнафты" владела 28,8% предприятия. Изначальный размер затребованной компенсации составляет $300 млн "Татнефть" в 1994 году вошла в капитал "Укртатнафта", созданной на базе Кременчугского НПЗ. Тогда компании и связанным с ней структурам и правительству Татарстана принадлежало 55,7% акций предприятия. Остальное — государственному "Нафтогазу Украины" и структурам группы "Приват" Игоря Коломойского.

"Укртатнафта" — крупнейший на Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" перешел к структурам, близким к группе "Приват".