Ещё
Украина проиграла апелляцию в английском суде по делу «Татнефти»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина проиграла апелляцию в английском суде по делу «Татнефти» 

ТАСС 12 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Суд в Англии отклонил апелляцию Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску российской "Татнефти". Об этом говорится в решении Королевского суда Лондона от 13 июля, сообщает во вторник информационный ресурс на украинском рынке нефти и нефтепродуктов enkorr.
Издание напоминает, что этим решением Арбитраж еще в 2014 году обязал Украину выплатить российской компании $112 млн компенсации. Английский суд привел в исполнение это решение арбитража еще в мае 2017 года, но Украина не согласилась с таким решением и подала апелляцию, которая рассматривалась более года. Аналогичные судебные процессы проходят в России и США, где «Татнефть» пытается разыскать украинские активы для принудительного взыскания компенсации.
В декабре 2007 года после потери оперативного и корпоративного контроля над «Укртатнафтой» в результате рейдерского захвата Кременчугского НПЗ, осуществленного группой «Приват», компания «Татнефть» инициировала разбирательство в Международном коммерческом арбитраже в Париже против государства Украина. 29 июля 2014 года арбитраж вынес решение в пользу российской компании. Суммарные претензии «Татнефти» составляли $2,4 млрд В итоговом решении Международный коммерческий арбитраж снизил размер компенсации до $112 млн плюс проценты. 29 ноября 2016 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить «Татнефти» $112 млн компенсации, а также проценты.
В 2016 году аналогичный иск к Украине предъявила Республика Татарстан, которая на момент захвата «Укртатнафты» владела 28,8% предприятия. Изначальный размер затребованной компенсации составляет $300 млн  "Татнефть" в 1994 году вошла в капитал «Укртатнафта», созданной на базе Кременчугского НПЗ. Тогда компании и связанным с ней структурам и правительству Татарстана принадлежало 55,7% акций предприятия. Остальное — государственному «Нафтогазу Украины» и структурам группы «Приват» Игоря Коломойского.
"Укртатнафта" — крупнейший на Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над «Укртатнафтой» перешел к структурам, близким к группе «Приват».
ТАСС: последние новости
В Берлине попробуют договориться о транзите российского газа через Украину после 2019 года Отели Крыма планируют отказаться от Booking.com в пользу продвижения своих сайтов Кабмин утвердил списки операторов и банков для участия в госзакупках
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева121
Путина назвали «президентом Украины»178
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки333
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка70
Трампа обвинили в измене родине57
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение