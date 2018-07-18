Суд отказал «Газпрому» в лингвистической экспертизе решения арбитража по спору с «Нафтогазом»

Апелляционный суд округа Свеа ( Швеция ) отклонил требование «Газпрома» о проведении лингвистической экспертизы решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту, говорится в сообщении «Нафтогаза»

«Главный аргумент в апелляции россиян по «лингвистической экспертизе» суд уже отклонил», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по контракту на поставку газа, а 28 февраля 2018 года — решение по контракту на транзит газа через территорию Украины . «Газпром» обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлениями об оспаривании и частичной отмене промежуточного решения по контакту на поставку, а также окончательных решений по контрактам на поставку и транзит.

28 мая «Газпром» [направил] (https://rns.online/energy/Gazprom-napravil-v-sud-zayavlenie-o-polnoi-otmene-resheniya-po-sporu-s-Naftogazom-po-tranzitu-2018-05-28/) в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту.

Как указывал «Газпром», дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом.