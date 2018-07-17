Ещё
Благодаря победе в Стокгольме: «Нафтогаз» получил рекордную прибыль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Благодаря победе в Стокгольме: «Нафтогаз» получил рекордную прибыль 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. НАК «Нафтогаз Украины» в 2017 году получил рекордную прибыль в размере 1,3 миллиарда долларов благодаря решению Стокгольмского арбитража, сообщила во вторник пресс-служба компании.
"Нафтогаз" получил в 2017 году рекордную прибыль в 39,4 миллиарда гривен (около 1,3 миллиарда долларов — ред.) благодаря победе в Стокгольме", — говорится в сообщении.
По данным компании, «Нафтогаз» второй год подряд остается крупнейшим источником доходов государственного бюджета Украины. В 2016 году выплаты компании в госбюджет составляли 74 миллиарда гривен (около 2,8 миллиарда долларов) или около 10% доходов бюджета, то в 2017 году — 110 миллиардов гривен (около 4,2 миллиарда долларов), обеспечив около 15% доходов бюджета Украины.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов «Газпрома» в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.
"Нафтогаз" является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационного и разведывательного бурения, транспортировки и хранения нефти и газа, снабжению природным и сжиженным газом потребителей.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море Киевский телеканал назвал Путина "президентом Украины"
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II227
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде194
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца30
Тест: Выжили бы вы в царской России?53
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа30
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение