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Суд признал основателя «Связного» Максима Ноготкова банкротом
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Суд признал основателя «Связного» Максима Ноготкова банкротом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Калужской области признал банкротом основателя одного из крупнейших в РФ сотовых ритейлеров "Связной" Максима Ноготкова и открыл процедуру реализации его имущества, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Суд признал обоснованным заявление кипрской компании Strafor Commercial Ltd. (структура компании Solvers бизнесмена Олега Малиса, который владеет 51% акций в Trellas Enterprises Ltd. — головной структуре группы «Связной») о банкротстве Ноготкова. Задолженность перед Strafor в размере более 7,2 миллиарда рублей включена в реестр требований кредиторов бизнесмена.
Суд утвердил финансовым управляющим Ноготкова Виктора Ельцова и обязал должника не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.
Ранее Strafor требовала банкротства Ноготкова в арбитраже Москвы. Однако столичный суд в августе 2017 года передал дело по подсудности в арбитражный суд Калужской области. В Strafor тогда говорили РИА Новости, что у компании есть подтвержденное судом требование к Ноготкову. При этом в Strafor не уточнили размер требований.
Как ранее установил арбитраж Москвы, компания Strafor Commercial при обращении в суд указала, что Ноготков проживает в Коробейниковом переулке в Москве. По этому же адресу он был зарегистрирован по состоянию на декабрь 2007 года, говорится в ответе УФМС России по Москве на запрос суда. Однако согласно копии паспорта, имеющейся в материалах дела, Ноготков в ноябре 2013 года был снят с учета по московскому адресу и зарегистрирован в деревне Звизжи Калужской области.
Представители Ноготкова и кредитора Aklia Trading Limited ходатайствовали о передаче дела в калужский арбитраж.
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