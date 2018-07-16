Основателя и бывшего владельца «Связного» Максима Ноготкова признали банкротом

В отношении Ноготкова введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев, до 12 января 2019 года.

Иск был принят к рассмотрению в октябре 2017 года кипрской Strafor Commercial Ltd. (структура компании Solvers Олега Малиса , которой подконтрольна головная структура группы «Связной» Trellas Enterprises Ltd.). Позднее в качестве заявителя к иску присоединилась кипрская Aklia Trading Limited.

Strafor Commercial Ltd. требовала взыскать с Ноготкова 7,21 млрд рублей, требования компании включены в третью очередь реестра требований кредиторов.

Ноготков основал «Связной» в 1995 году. Помимо сети салонов бизнесмен развивал Связной-банк , сеть ювелирных магазинов Pandora и интернет-магазин Enter. В 2014 году из-за долгов Ноготков лишился контроля над группой.