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Основателя и бывшего владельца «Связного» Максима Ноготкова признали банкротом
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Основателя и бывшего владельца «Связного» Максима Ноготкова признали банкротом 

ТАСС 15 минут назад
Фото: Русская планета
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Калужской области 12 июля признал основателя и бывшего владельца ретейлера «Связной» Максима Ноготкова банкротом, следует из картотеки арбитражных дел.
В отношении Ноготкова введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев, до 12 января 2019 года.
Иск был принят к рассмотрению в октябре 2017 года кипрской Strafor Commercial Ltd. (структура компании Solvers Олега Малиса, которой подконтрольна головная структура группы «Связной» Trellas Enterprises Ltd.). Позднее в качестве заявителя к иску присоединилась кипрская Aklia Trading Limited.
Strafor Commercial Ltd. требовала взыскать с Ноготкова 7,21 млрд рублей, требования компании включены в третью очередь реестра требований кредиторов.
Ноготков основал «Связной» в 1995 году. Помимо сети салонов бизнесмен развивал Связной-банк, сеть ювелирных магазинов Pandora и интернет-магазин Enter. В 2014 году из-за долгов Ноготков лишился контроля над группой.
Сейчас «Связной» объединен с "Евросетью". Основным акционером объединенной компании стала группа SLV Олега Малиса, "Мегафон" получил 25% плюс одну акцию. Все салоны «Евросети» перейдут под бренд «Связной».
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