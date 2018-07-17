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Биткоин дорожает на новостях о возможных инвестициях Blackrock в биткоин-фьючерсы
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Биткоин дорожает на новостях о возможных инвестициях Blackrock в биткоин-фьючерсы 

Прайм 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Цена биткоина (bitcoin) во вторник растет на новостях о том, что крупнейшая американская инвестиционная компания Blackrock рассматривает возможности инвестирования во фьючерсы на криптовалюту, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 10.48 мск биткоин дорожал на 5,15%, до 6,707 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 5,07%, до 6,693 тысячи долларов.
Другие криптовалюты растут в цене вслед за биткоином: Ethereum — на 5,04%, до 475,43 доллара, Ripple — на 6,79%, до 0,475 доллара, Bitcoin Cash — на 8,79%, до 790,43 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 269,86 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.
В понедельник СМИ сообщили, что Blackrock создала рабочую группу по изучению рынка криптовалют. После проведения анализа рынка инвесткомпания может начать торговлю фьючерсами на биткоин.
В мае о планах начать торговлю фьючерсами на биткоин сообщал американский инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc. Исполнительный директор банка Рана Яред (Rana Yared) заявляла, что Goldman Sachs начнет использовать собственный капитал для торговли фьючерсными контрактами на биткоин от имени клиентов, а также создаст собственную, более гибкую версию фьючерса.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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