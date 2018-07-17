Cтавки НДС для международных рейсов предложили изменить

Правительство предложило изменить ставки НДС для международных рейсов

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс (НК) по изменению системы взимания НДС с авиакомпаний за обслуживание в аэропортах их международных рейсов. Постановление по этому поводу опубликовано на сайте кабинета министров.

Сейчас эта ставка обнулена, но есть определенные разночтения по практике отнесения различных услуг аэропортов к облагаемым НДС по ставке ноль процентов при обслуживании международных рейсов. Чтобы их снять, предлагается дать кабинету министров полномочия по определению перечня аэропортовых услуг на международных рейсах.

Аналогичный перечень ведется для услуг на обслуживание перевозчиков (например, взлет — посадка), тарифы на которые регулируются государством.